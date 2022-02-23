В Минобороны ответили на слова британского министра о возможности «пнуть» Россию

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о Крымской войне и возможности всегда пнуть Россию и ее интересы является мифологией. Об этом сказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Рекомендуем британским военнослужащим хорошо изучать не только географию России, но и ее историю. Чтобы своими жизнями не обогащать нашу общую военную историю в угоду малообразованным британским политикам», — сказал он.

По словам Конашенкова, единственным подвигом шотландского 93-го полка, о котором рассказал Уоллес, заключался в том, что он просто не сбежал, как остальные, от натиска русской кавалерии, и понес большие потери. «Однако куда ярче в историю Балаклавского сражения вошло легендарное уничтожение в тот же день русскими артиллеристами всего за 20 минут целой аристократической английской бригады легкой кавалерии под командованием лорда Кардигана», — отметил представитель Минобороны.

Он добавил, что именно этот «подвиг» англичан обогатил все языки и военные учебники мира понятием «пушечное мясо».

Ранее 23 февраля Уоллес заявил, что у Великобритании всегда есть возможность пнуть Россию, нанеся удар по ее интересам в любой точке мира. «Шотландский гвардейский полк пнул царя Николая I в 1853 году в Крыму. Мы всегда можем повторить это», — подчеркнул британский министр.

Угрожая России словами о Крымской войне 1853-1856 годов, Уоллес имел в виду осаду Севастополя Королевским пехотным полком Британии. Осада города продолжалась 349 дней.

