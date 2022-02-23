Украина захотела выйти из соглашения об увековечении памяти народов СНГ в войне

Кабинет министров Украины инициировал выход страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов СНГ в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что заседание кабмина прошло в среду, 23 февраля, на нем был одобрен соответствующий законопроект и отправлен на рассмотрение в Верховную Раду.

Соглашение было подписано 3 сентября 2011 года в столице Таджикистана Душанбе. Документ предусматривает применение согласованных мер для развития гуманитарного сотрудничества в сфере увековечения памяти о героизме народов стран СНГ в Великой Отечественной войне .

Ранее Верховная Рада Украины заявила о выходе страны из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра Содружества Независимых Государств (СНГ) и соглашения СНГ о происхождении товаров.

Украина начала процесс выхода из соглашений о сотрудничестве в рамках СНГ в 2014 году. В феврале 2021 года Киев объявил о выходе из подписанных в рамках СНГ соглашений о гражданской авиации и использовании воздушного пространства, в августе 2020 года — из соглашения о сотрудничестве пограничных войск. Также республика прекратила участие в соглашении о проведении согласованной антимонопольной политики и других.

