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В Финляндии приготовились к возможному прекращению поставок газа из России

Компании-транспортеры газа Финляндии готовятся к прекращению поставок газа из России

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Компании-транспортеры газа в Финляндии приготовились к возможному прекращению поставок газа из России в случае ужесточения санкций Евросоюза против Москвы и вероятных контрсанкций. Об этом сообщила телекомпания Yle.

Отмечается, что переход электростанций, использующих российский газ, на другие источники энергии «едва ли вызовет большие проблемы». Так, альтернативным источником топлива может стать газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Как отмечает Yle, сейчас газ поступает в примерно равных объемах как из России, так и по Balticconnector.

«Мы следим за ситуацией с Украиной и выясняем возможности замены российского газа», — рассказала представитель компании Ovako Анса Ряятяри в разговоре с Yle (принадлежащий компании завод по производству стали частично использует газ из России).

22 февраля страны Евросоюза достигли единогласного решения о принятии пакета санкций против России. Он включает меры против 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), 27 физических и юридических лиц попадают в черный список, доступ России к финансовому рынку и рынку капитала ограничат.

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Виктория Кондратьева
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