В ООН заявили о присутствии по обе стороны линии соприкосновения на Украине

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик рассказал о том, что организация корректирует свое присутствие на востоке Украины. Об этом он заявил на брифинге, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент ООН выводит часть своего персонала, чья деятельность не относится к ключевым функциям и которую можно осуществлять удаленно, а также ряд членов семей. В то же время в регион прибывают дополнительные сотрудники для поддержания гуманитарных усилий, отметил Дюжаррик.

Помимо этого, пресс-секретарь генсека подчеркнул, что ООН продолжает присутствовать с обеих сторон конфликта. Он добавил, что сейчас гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения очень тяжелая и продолжается поиск дополнительных средств на оказание помощи местному населению.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что ситуация на востоке Украины может обостриться. «Наступило время для деэскалации, для возврата к диалогу и переговорам. Думаю, нынешний кризис будет в итоге пагубным для Украины и для России», — считает генсек.

