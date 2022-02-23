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ООН заявила о риске дальнейшей эскалации ситуации на Украине

Генсек ООН Гутерриш заявил о существовании риска дальнейшей эскалации ситуации на Украине
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Ситуация на востоке Украины может обостриться, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пишет РИА Новости.

Он рассказал о существовании риска дальнейшей эскалации ситуации на Украине.

На протяжении нескольких месяцев с осени 2021 года Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. В Кремле неоднократно отрицали наличие подобных намерений. По словам лидера России Владимира Путина, обвинения НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

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Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что ситуация на линии соприкосновения в Донбассе нагнетена до максимума. «Любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям», — считает он. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что на таком фоне объявляемые на Западе даты о якобы «вторжении» России на Украину грозят плохими последствиями.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале, когда Донецкая, Луганская народные республики и Украина обвинили друг друга в обстрелах населенных пунктов. В Киеве при этом говорят, что не собираются нападать на ДНР и ЛНР.

Марина Совина
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