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В Крыму посоветовали ООН признать полуостров как аксиому

В Крыму заявили, что рано или поздно ООН придется признать российский статус полуострова

Фото: Pixabay

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец посоветовал ООН признать российский статус полуострова, так как это аксиома, которой не нужны доказательства. Об этом он заявил РИА Новости.

Он выразил мнение, что абсолютно «ясно и понятно», что выбор народа Крыма является международной и историческая аксиомой, которую любому человеку «минимально понимающему в международном праве объяснять не надо». «Поэтому рано или поздно ООН придется признать российский статус Крыма», — отметил Чегринец.

По его словам, Крым был, есть и всегда будет частью России. «Эту абсолютно справедливую сентенцию мир уже давно принял де-факто и достаточно скоро примет де-юре», — заключил он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал невозможным выполнить требование президента России Владимира Путина о признании Крыма частью российской территории. «Для независимой, суверенной Украины и для меня как премьер-министра нашего государства это невозможно», — считает он.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны ЕС и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.

Марина Совина
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