Россиянки назвали профессии с самыми привлекательными мужчинами

Россиянки назвали мужчин, работающих в нефтегазовой сфере, самыми привлекательными. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РИА Новости.

Так, 31 процент опрошенных считают, что самые привлекательные мужчины работают в отрасли нефти и газа. На втором месте оказались профессии в IT-отрасли, которую отметили 26 процентов участниц исследования. При этом еще 25 процентов считают, что в сфере производства и промышленности также можно найти привлекательных представителей разных профессий.

Кроме того, 20 процентов опрошенных отметили сферу банков и финансов для поиска привлекательного мужчины. «Закрывает пятерку лидеров медицина - там работают самые привлекательные мужчины по мнению 17 процентов опрошенных жительниц России. Еще по 15 процентов отметили сферу строительства, а также транспорта и логистики», — говорится в опросе.

Также сервис провел исследование среди россиян, у которых нет второй половинки, и выяснил, в сфере производства и промышленности работает больше всего неженатых мужчин — 17 процентов опрошенных. На втором месте оказались мужчины, работающие в сфере транспорта и логистики (9 процентов), 8 процентов — в строительстве, 5 процентов — в IT или банках, 4 процентов — в отрасли медицины, а 1 процент — в сфере нефти и газа.

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19 процентов). Около 13 процентов назвали самой прибыльной отраслью IT и предпринимательство.