Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне назвали самую прибыльную профессию

По данным ВЦИОМ, россияне считают профессию политика самой прибыльной

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Каждый пятый россиянин считает наиболее доходной профессию политика (19 процентов). Около 13 процентов назвали самой прибыльной отраслью IT и предпринимательство. Об этом говорится в опросе ВЦИОМ.

Профессию юриста выделили 11 процентов россиян, каждый десятый отметил высокий заработок у специалистов банковской, газовой и нефтяной сферы, а также у специалистов, занятых в медицине (по 10 процентов). За последние пятнадцать лет россияне стали чаще считать наиболее доходными IT-специальности, профессии в энергетике и нефтегазовой промышленности.

Материалы по теме:
«Трудные времена проверяют тебя на прочность» Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
«Трудные времена проверяют тебя на прочность»Миллиарды из США вкладывают в Россию. Как это происходит в эпоху санкций?
17 декабря
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря

По данным ВЦИОМ, граждане стали реже называть доходными профессии в юридической, предпринимательской и экономической сферах.

Ранее стало известно, что для спокойной жизни почти трети россиян (29 процентов) нужна финансовая подушка в размере до 500 тысяч рублей. Для 22 процентов достаточно суммы в 100 тысяч рублей, такому же проценту россиян для спокойствия нужен миллион рублей. Самый большой объем сбережений хотели бы иметь жители Москвы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Строителева
Обсудить
Последние новости
В России призвали внести веру в Бога в перечень традиционных ценностей
Женщина случайно родила детей от родного брата
Притворявшийся сыном богача мужчина удалил соцсети из-за разоблачения Netflix
Здоровье находящегося в СИЗО ректора Шанинки снова ухудшилось
Лукашенко пригрозил лишить Украину электричества
Россиянин сбил женщину с ребенком на пешеходном переходе и попал на видео
Дочь Заворотнюк отреагировала на упреки возмущенных поклонников
Россияне назвали самую прибыльную профессию
Украине предсказали ускоренное вступление в НАТО из-за действий России
Анна Семенович сделала липосакцию и показала себя после процедуры
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.