Великобритания пересмотрит выдачу лицензии на вещание RT

Правительство Великобритании готовиться пересмотреть решение о выдачи лицензии на вещание RT. Об этом сообщает ТАСС.

Британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдачи лицензии на вещания российскому телеканалу. Об этом, выступая в палате общин, заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

«Министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании Надин Доррис отправила запрос в Ofcom с просьбой заново изучить вопрос с лицензией на вещание телеканала RT», — сообщил политик.

1 февраля Комиссия по надзору за СМИ запретила RT DE вещание в ФРГ. Уточнялось, что причиной стало отсутствие у канала требуемой местным законом о СМИ лицензии.

Ранее сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался о ситуации c запретом вещания RT DE в Германии. По его словам, телеканал не подал заявку на работу на территории Германии.