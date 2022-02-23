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ФБР предупредило бизнесменов об атаках российских хакеров на фоне санкций

ФБР предупредило американских бизнесменов о кибератаках из-за санкций против России

Фото: Shutterstock

Федеральное бюро расследований США (ФБР) в ходе телефонного брифинга предупредило американских бизнесменов и местные власти о возможных кибератаках со стороны российских хакеров. Это может произойти на фоне санкций, введенных против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом пишет телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Руководитель отдела по кибербезопасности в ФБР Дэвид Ринг заявил, что Москва якобы является благоприятной средой для киберпреступников. Из-за конфронтации России и Запада и ситуации вокруг Украины вероятность атак на компании из США не уменьшится, полагает он.

Ринг добавил, что США могут столкнуться с «увеличением киберугроз со стороны российских хакеров».

Ранее президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.

Виктория Кондратьева
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