Украина призвала Запад постоянно вводить санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада вводить санкции против России на постоянной основе. Его слова на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне приводит ТАСС.

«Давление должно нарастать», — заявил глава МИД Украины. Он отметил что «санкционная волна» может сработать, однако в том случае, «если она будет проводиться постоянно и последовательно».

Ранее Кулеба заявил, что Киев никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, признав ДНР и ЛНР, Россия якобы признала свою ответственность за вооруженный конфликт на Украине.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР и поручил Вооруженным силам страны обеспечить поддержание мира в республиках. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.