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Пушилин заявил о признании Байденом ДНР и ЛНР из-за введения санкций

Пушилин: Байден объявлением санкций против ДНР и ЛНР признал республики как субъекты
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что президент США Джо Байден объявлением санкций против ДНР и ЛНР признал республики как субъекты. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пушилин указал на тот факт, что Вашингтон ввел санкции непосредственно против ДНР и ЛНР, когда запретил американским физическим и юридическим лицам инвестировать в республики и торговать с ними. Он подчеркнул, что первые заявления и первая санкционная политика США после признания Россией независимости ДНР и ЛНР говорят об опосредованном признании Байденом республик как субъектов.

Ранее глава ДНР сказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны добровольно покинуть территорию Донецкой народной республики. «Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», — отметил он.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.

Марина Совина
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