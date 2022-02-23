Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны добровольно покинуть территорию Донецкой народной республики. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал он.