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Пушилин потребовал от ВСУ покинуть территорию ДНР

Глава ДНР Пушилин призвал ВСУ добровольно покинуть республику и вывезти оружие

Фото: Генштаб ВСУ / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) должны добровольно покинуть территорию Донецкой народной республики. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Сейчас стоит вопрос, что делать с тем скоплением техники, личного состава, вооружения, которые есть с той стороны линии соприкосновения. Самый оптимальный вариант — чтобы они покинули территорию добровольно, чтобы вывезли оружие», — сказал он.

Марина Совина
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