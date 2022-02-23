Посол России назвал смешным внесение депутатов в черный список из-за ДНР и ЛНР

Посол России в Канаде Олег Степанов счел смешным внесение в черный список российских депутатов из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Он назвал это новеллой международной политики, передает РИА Новости.

«Это просто смешно, это какая-то новелла в контексте международной политики, реализуемой канадской либеральной демократией», — подчеркнул дипломат, говоря о том, что в санкционные списки попал весь состав Совета Федерации и Госдумы, проголосовавший за признание республик.

Ранее стало известно, что Европейский союз расширил список антироссийских мер и ввел санкции против 27 физических и юридических лиц из России. Среди них — банки и организации, «финансирующие операции Москвы в Донбассе». Кроме того, санкции коснутся 351 депутата Госдумы. При этом европейские страны не планируют вводить меры персонально против президента России Владимира Путина.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.