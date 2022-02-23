Глава дипломатии Евросоюза удалил твит о шопинге российских депутатов в Милане

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, вероятно, удалил свой пост в Twitter, в котором заявлял, что из-за санкций ЕС российские депутаты лишатся возможности проводить время в Европе. Об этом пишет ТАСС.

В удаленном твите Боррель написал, что санкции ЕС не позволят 351 депутату Госдумы, которые проголосовали за независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), ездить на шопинг в Милан, гулять на вечеринках в Сен-Тропе и покупать бриллианты в Антверпене.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Борреля о санкциях за признание ДНР и ЛНР, заявив, что за все время войны от него не было ни одного твита с призывом к Киеву обуздать националистов. По словам представителя МИД, за все время от главы евродипломатии не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.