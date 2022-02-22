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Захарова ответила на слова Евросоюза о запрете шопинга в Милане для депутатов

Захарова заявила Боррелю, что его по-настоящему волнует шопинг депутатов России в Милане

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о санкциях за признание Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), заявив, что за все время войны от него не было ни одного твита с призывом к Киеву обуздать националистов. Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила Боррелю, что за время войны в Донбассе погибло, по оценкам ОБСЕ, более 13 тысяч человек. По словам представителя МИД, за все время от главы евродипломатии не было ни одного твита или поста с поддержкой родителей убитых детей, с требованием обеспечить несовершеннолетним Донецка и Луганска безопасное существование, с призывом к киевскому режиму обуздать националистов.

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«Теперь мы поняли почему: шопинг и вечеринки — то, что волнует по-настоящему», — отметила Захарова, комментируя слова Борреля о запрете депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. Она также задалась вопросом, нормально ли это, когда еврочиновник радуется из-за того, что бизнес стран-членов ЕС понесет убытки?

Ранее Боррель прокомментировал санкции против России после ее признания ДНР и ЛНР. Глава евродипломатии добавил, что санкции Евросоюза запретят депутатам Госдумы ездить на шопинг в Милан и вечеринки в Сен-Тропе. «Больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе, бриллиантов в Антверпене», — подчеркнул он.

Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.

Марина Совина
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