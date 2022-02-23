В Госдуме оценили слова Дуды о возможном запрете въезда россиянам в Польшу

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил слова президента Польши Анджея Дуды о возможном запрете въезда россиянам в Евросоюз (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил депутат, польскому лидеру следует уточнить, что он имел в виду: запрет на поездки для тех, кто подпадает под санкции, или для всех граждан России. Он подчеркнул, что запрет на въезд для всех россиян будет противоречить статье 13 Всеобщей декларации прав человека, в которой говорится о свободном перемещении и праве покидать и возвращаться в свою страну. В таком случае на это заявление должны обратить внимание в ООН.

«Если речь идет о депутатах, мы, повторюсь, не можем ни при каких обстоятельствах ставить знак равенства между жертвами в ЛНР и ДНР и поездками в Европу», — заявил от. По его словам, депутаты абсолютно осознанно приняли решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее Анджей Дуда заявил, что санкции Евросоюза могут сделать невозможными путешествия россиян в Польшу. Он подчеркнул, что не хотел бы доводить до такого развития событий, но выхода может не остаться.