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Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата 23 февраля

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом в среду, 23 февраля, сообщает ТАСС.

Таким образом глава государства почтил память павших воинов. Российский лидер традиционно приезжает в Александровский сад в этот день.

15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц перед встречей с Владимиром Путиным в Москве возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Посещением Могилы в Александровском саду Кремля отметились и другие западные политики. 10 февраля возложила цветы глава МИД Великобритании Лиз Трасс, а 18 января этот жест сделала глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Ранее россияне рассказали о планах и своем отношении к 23 февраля. Так, праздником для всех мужчин День защитника Отечества считают 36 процентов опрошенных, 45 процентов назвали его праздником только для военнослужащих. 13 процентов считают, что этот день — очередной выходной.

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Варвара Кошечкина
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