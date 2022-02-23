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Зеленский прокомментировал возможность введения визового режима с Россией

Зеленский не исключил введения визового режима с Россией после признания ДНР и ЛНР

Фото: Matt Dunham / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил возможности ввести визовый режим с Россией из-за признания Донецкой и Луганской народных республик, однако подчеркнул, что развитие этого вопроса зависит от дальнейших действий Москвы. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, у него уже есть много предложений для команды.

Кроме того, президент потребовал обеспечить Украине гарантии безопасности. По мнению Зеленского, простой приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2» Германией тоже недостаточно, и проект должен быть закрыт окончательно и бесповоротно.

По его словам, санкции в отношении нового маршрута поставок газа в Европу исключительно важны в вопросе противодействия России. Украинский лидер приветствовал меры давления в отношении Москвы, принятые в последние дни Евросоюзом, США и Великобританией, но подчеркнул, что Киев ожидает усиления давления.

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Алевтина Запольская
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