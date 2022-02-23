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Зеленский потребовал окончательной остановки «Северного потока-2»

Глава Украины Зеленский заявил о необходимости бесповоротно закрыть «Северный поток-2»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Простой приостановки сертификации газопровода «Северный поток-2» Германией недостаточно, проект должен закрыт окончательно и бесповоротно. Об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, санкции в отношении нового маршрута поставок газа в Европу исключительно важны в вопросе противодействия России. Украинский лидер приветствовал меры давления в отношении Москвы, принятые в последние дни Евросоюзом, США и Великобританией, но подчеркнул, что Киев ожидает усиления давления.

Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в понедельник, 21 февраля. Украина и подавляющая часть международного сообщества считает территории частью Украины, в связи с чем уже на следующие сутки в отношении России был введен ряд санкций.

Одним из первых выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц, поручивший минэкономики отозвать доклад в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA), что делает невозможным работу по сертификации газопровода. Глава ведомства Роберт Хабек уточнил, что речь идет не о санкциях, а о техническом решении.

Он предположил, что проект может возобновиться, но при этом выразил мнение, что ошибкой было вообще начинать строительство, поскольку труба стала «глыбой риска».

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В Кремле надеются, что приостановка сертификации носит временный характер, и когда напряженность спадет, процесс возобновится. Но глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр указал, что такое развитие событий возможно только в случае, если Россия начнет исполнять международные обязательства.

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Платон Щукин
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