Названы полезные овощи и фрукты до конца зимы

Заведующая отделением клинической диетологии больницы им. В.В. Виноградова, кандидат медицинских наук, терапевт, диетолог Юлия Пигарева заявила, что зимой россияне привыкли есть плоды, заготовленные с осени, даже при наличии овощей и фруктов в магазинах. В интервью агентству «Прайм» она рассказала, какие продукты остаются полезными до конца весны.

Пигарева подчеркнула, что сезонные овощи обладают более полезными свойствами, чем несезонные. Однако сравнивать помидоры и огурцы с морковью, картошкой и свеклой некорректно, поскольку продукты обладают разным составом и количеством витаминов. Например, в картофеле содержится больше углеводов, чем в помидорах — 17 граммов и 3,2 грамма, соотвественно.

Диетолог назвала полезные овощи и фрукты до конца зимы: она призвала россиян есть яблоки, свеклу, картофель и морковь. Она также разрешила употреблять тепличные помидоры и огурцы. Кроме того, эксперт посоветовала принимать витамины и витаминные комплексы осенне-зимний период.

«Как правило мы не можем получить все необходимые витамины и минералы из пищи, поэтому лучше восполнять их добавками. В идеале — сделать анализы и подобрать комплекс на основе результатов. Если такой возможности нет, можно выбрать поливитаминный комплекс, но предварительно также нужна консультация врача», — заключила Пигарева.