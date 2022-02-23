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Россию и НАТО предупредили о временах «похуже холодной войны»

Экс-чиновник НАТО Уильямс заявил, что Россию и альянс ждут времена «похуже холодной войны»

Фото: Shutterstock

Россию и НАТО ждут времена похуже холодной войны. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил Николас Уильямс, старший научный сотрудник аналитического центра European Leadership Network и экс-чиновник НАТО.

Специалист пояснил, что во времена холодной войны, хотя у двух блоков были разные ценности и интересы, они избегали шагов, которые могут спровоцировать серьезную конфронтацию. Но после окончания холодной войны этот «порог насилия» снизился — решения о вооруженном вмешательстве принимаются гораздо легче. «Похоже, что конфликт стал нормой: и Запад, и Россия рассматривают войну как "продолжение политики другими средствами", как говорил [прусский военачальник] Карл фон Клаузевиц», — сказал Уильямс.

По его словам, при любом сценарии в Европе продолжит царить весьма опасная ситуация, вызванная снижением «порога насилия», а из-за отсутствия доверия и прозрачности в области контроля над вооружениями риск военных инцидентов останется высоким.

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Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик подрывает усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, и предостерег Москву от разжигания конфликта. Он также сообщил, что 100 самолетов НАТО находятся в состоянии повышенной готовности.

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Валентина Шварцман
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