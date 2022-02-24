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Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море

Росморречфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море с 4 утра 24 февраля

Фото: Vadim Ghirda / AP

Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) подтвердило приостановку судоходства в Азовском море. Об этом в четверг, 24 февраля, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

Решение принято на основании прибрежного предупреждения, полученного от Министерства обороны.

«В связи с проведением антитеррористических мероприятий с 4 утра 24 февраля приостанавливается судоходство в акватории Азовского моря до особого распоряжения», — сообщили в Росморречфлоте.

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Ранее о приостановке со ссылкой на источник сообщал ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса.

Глава государства отметил, что она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Евгения Куликова
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