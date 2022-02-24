Байден заявил об отвергнувшей все усилия доброй воли США России

Президент США Джо Байден заявил, что Россия отвергла все дипломатические усилия Соединенных Штатов и их союзников, развернув спецоперацию на Украине. Обращение политика к американцам транслируется в Twitter-аккаунте Белого дома.

По мнению главы США, российские войска атаковали украинцев «без провокации, без нужды, несправедливо».

«Он отверг каждое усилие доброй воли, которое предпринимали США и союзники, чтобы ответить на наши общие обеспокоенности в сфере безопасности через диалог, чтобы избежать ненужного конфликта и страдания людей», — сказал он в ходе выступления.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.