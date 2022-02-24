В Минске опровергли участие белорусских военных в военной операции в Донбассе

В Министерстве обороны Белоруссии опровергли сообщения об участии Вооруженных сил (ВС) республики в военной операции в Донбассе. Об этом высказался помощник министра обороны республики генерал-майор Леонид Касинский, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Он заявил, что сообщения об участии белорусских военных в специальной военной операции в Донбассе являются фейковыми, и отметил, что ВС республики «находятся в пунктах постоянной дислокации и выполняют задачи в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил по предназначению».

Касинский добавил, что в настоящее время белорусские военнослужащие занимаются усилением участков границы, чтобы предотвратить проникновение диверсионно-разведывательных групп, и пресекают попытки доставить оружие и боеприпасы. «Отдельные части и подразделения ВС республики выполняют комплекс мероприятий по повышению боевой готовности с целью исключения внезапного нападения», — заключил помощник министра.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Его белорусский коллега Александр Лукашенко в свою очередь призвал Киев пойти на уступки Москве, чтобы не потерпеть поражения и не допустить кровопролития.