В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявлена воздушная угроза, жителей призвали спуститься в укрытия. Об объявленной в украинской столице тревоге сообщает ТАСС.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении городской администрации.

В качестве основного укрытия от гипотетической воздушной угрозы киевские власти рассматривают метрополитен. Мэрия города еще в 2021 году опубликовала в открытом доступе карту бомбоубежищ, куда столичные горожане могут спуститься для защиты жизни.

Четыре станции метрополитена в Киеве закрыли для движения поездов, их переоборудуют в бомбоубежища, ранее рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Остальные станции доступны в случае объявления воздушной тревоги. Кличко также посоветовал украинцам оставаться дома, при этом заметив, что все городские службы работают в штатном режиме.