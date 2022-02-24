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В Киеве объявили воздушную тревогу

В украинской столице объявили воздушную тревогу и призвали спуститься в укрытия

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Киеве объявлена воздушная угроза, жителей призвали спуститься в укрытия. Об объявленной в украинской столице тревоге сообщает ТАСС.

«Внимание! В Киеве объявлена воздушная угроза! Просим всех срочно последовать в укрытие гражданской защиты!», — говорится в сообщении городской администрации.

В качестве основного укрытия от гипотетической воздушной угрозы киевские власти рассматривают метрополитен. Мэрия города еще в 2021 году опубликовала в открытом доступе карту бомбоубежищ, куда столичные горожане могут спуститься для защиты жизни.

Четыре станции метрополитена в Киеве закрыли для движения поездов, их переоборудуют в бомбоубежища, ранее рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. Остальные станции доступны в случае объявления воздушной тревоги. Кличко также посоветовал украинцам оставаться дома, при этом заметив, что все городские службы работают в штатном режиме.

Дмитрий Настасьев
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