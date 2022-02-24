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Ортопед раскрыл способы правильно подобрать обувь

Ортопед призвал покупать обувь на каблуках, так как это избавит от напряжения в стопах

Фото: Shutterstock

Ортопед и директор великобританской компании Osgo Healthcare Тони Гэвин (Tony Gavin) раскрыл способы правильно подобрать обувь. Его слова приводит The Sun.

По словам эксперта, обувь на плоской подошве приносит здоровью больше вреда, чем пользы. Он призвал покупать модели с невысоким каблуком. По его словам, это избавит от чрезмерного напряжения в стопах и голенях.

Кроме того, специалист посоветовал обратить внимание на позиции на шнурках или липучках. По его словам, обувь с достаточной поддержкой и амортизацией уменьшает давление на верхнюю часть стопы и обеспечивает комфорт и плотное прилегание к ноге.

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Также Гэвин отметил, что следует отказаться от туфель на слишком высоких каблуках. «Такая обувь создает дополнительную нагрузку на лодыжки, которую нужно избегать. Чтобы их стабилизировать, выбирайте ботинки с застежками с небольшим каблуком», — подчеркнул он.

Более того, ортопед призвал отказаться от сандалий с открытой пяткой людям, которые страдают от трещин на подошвах ног. Он отметил, что в подобной обуви стопы не стабилизированы, и пятки двигаются отдельно от мысков. Это приводит к формированию мозолей и еще большего количества трещин.

Ранее в феврале женщина прогулялась в обуви популярного бренда и покрылась волдырями. Жительница Лондона Донна Робертс рассказала, что сходила на праздник к приятельнице в босоножках бренда River Island и не почувствовала какого-либо дискомфорта. Однако через три дня ноги Робертс неожиданно начали чесаться. Женщина незамедлительно обратилась в отделение неотложной помощи.

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Таисия Косинцева
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