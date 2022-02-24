Военный эксперт оценил ущерб для НАТО после операции по демилитаризации Украины

Возможный захват войсками России вооружений, поставленных странами НАТО на Украину, не станет ударом для блока. Так возможный ущерб альянса после операции России по демилитаризации Украины оценил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

Он предположил, что зенитно-ракетные комплексы Javelin успели «убрать» до начала российской спецоперации, а также назвал британские гранатометы NLAW устаревшим комплексом.

«Когда Украину снабжали вот такими вооружениями, они рассчитывали на то, что это вооружение может быть либо уничтожено, либо пропадет в качестве трофея. Так что я думаю, что это не важно странам-производителям этого вооружения. Им важно было его просто продать и получить за это деньги», — заявил обозреватель.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

После этого Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что постпреды стран альянса решили реализовать оборонный план по размещению сил реагирования в странах-союзниках для их защиты. Он также сообщил, что у альянса нет намерений развертывать свои силы на Украине.