Дуров назвал причину сбоев в Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал причину сбоев в работе сервиса, которые произошли 24 февраля. В своем официальном канале в мессенджере он объяснил неполадки беспрецедентной нагрузкой, с которой столкнулся европейский кластер Telegram.

«Из-за сегодняшних событий европейский кластер Telegram столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. В результате некоторые пользователи могут наблюдать периодические краткосрочные перебои в работе ряда сервисов Telegram», — написал Дуров. Создатель Telegram добавил, что команда сервиса делает все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений.

Как сообщалось ранее, сбои в работе Telegram начали происходить примерно в 10 часов по московскому времени. К 11 часам число жалоб пользователей на неполадки превысило три тысячи. О проблемах с использованием сервиса сообщили юзеры из России, Украины и Белоруссии.