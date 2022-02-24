Федеральная служба охраны (ФСО) опровергла перекрытие Красной площади в Москве. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на собеседника в службе.

По данным агентства, ранее проводилась эвакуация из ГУМа из-за некоего поступившего звонка, после этого в сети появились сообщения о том, что Красная площадь якобы перекрыта и ее посещение невозможно, однако эти сообщения не соответствуют действительности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области для обеспечения порядка в 11 приграничных территориях региона привлекли казаков. Речь идет о городах Гуково, Зверево, Донецк, Новошахтинск, а также о Каменском, Красносулинском, Куйбышевском, Миллеровском, Родионово-Несветайском, Тарасовском и Чертковском районах.