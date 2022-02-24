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Власти США решили оставить фермеров без воды

Федеральное правительство США отказалось поставлять воду в Калифорнию

Фото: Rich Pedroncelli / AP

Федеральные власти США решили, что в сельскохозяйственном штате Калифорния оставят фермеров без воды. Они не будут поставлять им воду, несмотря на сильную засуху, что может привести к падению объемов урожая. Об этом сообщает Associated Press.

Федеральное правительство управляет в Калифорнии сложной системой плотин, водохранилищ и каналов. Это одна из двух основных систем водоснабжения штата, на которые полагается сельское хозяйство, другая система находится в ведении властей штата. Каждый год органы водоснабжения заключают контракты с федеральным правительством на определенное количество воды, а в феврале власти объявляют, какой объем этих контрактов может быть выполнен.

В этом году федеральные власти объявили, что на питьевые и промышленные нужды выделят 25 процентов водных ресурсов, а на сельское хозяйство не выделят вообще. В течение года в зависимости от условий и наличия воды распределение ресурсов может быть пересмотрено.

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«Это разрушительно для сельскохозяйственной экономики и для тех людей, которые от нее зависят, — заявил региональный директор Бюро мелиорации США Эрнест Конант. — Но, к сожалению, мы не можем заставить пойти дожди».

Дефицит воды угрожает и экологии — в обеих системах водоснабжения штата необходимо достаточное количество ресурсов для поддержания качества воды в дельте реки Сан-Хоакин, в которой обитают исчезающие виды рыб. Эти виды, в том числе лосось, уже начали гибнуть тысячами, потому что им не хватает холодной воды.

Большая часть воды для обеих систем водоснабжения поступает с дождем и снегом, который выпадает в горном массиве Сьерра-Невада. Вода попадает в реки штата, которые затем наполняют ряд крупных водохранилищ по всему штату — они, как правило, затем истощаются в засушливые летние месяцы, но позже вновь заполняются благодаря зимним осадкам. Однако уже третий год Калифорния страдает от сильной засухи, а количество осадков упало ниже средних показателей в истории.

Январь 2022 года оказался в Калифорнии самым засушливым за последние 38 лет. Облегчения ситуации ждать не стоит, так как сезон дождей в штате заканчивается. Синоптики не прогнозируют обильных осадков в ближайшие три месяца.

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Нина Ташевская
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