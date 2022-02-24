Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил о готовности Украины говорить с Россией

Президент Украины Зеленский заявил, что власти готовы говорить с Россией в разных форматах
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Кадр: Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны говорить с Россией в разных форматах и на любых площадках. Об этом он рассказал в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир на Украине и безопасность наших граждан», — констатировал он. Для этого украинские власти готовы говорить со всеми, в том числе и с Россией, в любых форматах и на любых площадках, добавил Зеленский.

В этом же обращении Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с главой России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Опубликованы списки фигурантов санкций Евросоюза за признание Россией ДНР и ЛНР
На Украине заявили о безопасности полетов в ее воздушном пространстве
Власти Франции призвали граждан покинуть территорию Украины
Россияне вспомнили валюту и ассортимент товаров в советском магазине «Березка»
Зеленский заявил о готовности Украины говорить с Россией
Зеленский обратился к россиянам
Выросший в носу зуб годами мешал мужчине нормально дышать
Экономист оценил санкции США против российского банка
Зеленский рассказал о безуспешной попытке поговорить с Путиным
Украинские аэропорты закрылись
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.