Зеленский заявил о готовности Украины говорить с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны говорить с Россией в разных форматах и на любых площадках. Об этом он рассказал в обращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Безопасность Украины связана с безопасностью наших соседей. Сегодня надо говорить о безопасности всей Европы. Но наша главная цель — мир на Украине и безопасность наших граждан», — констатировал он. Для этого украинские власти готовы говорить со всеми, в том числе и с Россией, в любых форматах и на любых площадках, добавил Зеленский.

В этом же обращении Владимир Зеленский заявил, что инициировал разговор с главой России Владимиром Путиным, но не получил ответа на данное предложение.