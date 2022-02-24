Названы варианты помощи Запада украинским властям

Западные страны продолжат оказывать украинским властям поддержку санкциями против России, а также финансовой и военной помощью. Такие варианты помощи со стороны Запада назвал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, Запад поддержит Украину ровно так же, как на протяжении последних восьми лет.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. Глава евродипломатии указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся. Он также сообщил, что Евросоюз окажет немедленную помощь Киеву на фоне военной операции России в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.