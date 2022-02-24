Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы варианты помощи Запада украинским властям

Политолог Грациани заявил, что Запад поддержит Украину санкциями и военной помощью

Фото: Inquam Photos / Reuters

Западные страны продолжат оказывать украинским властям поддержку санкциями против России, а также финансовой и военной помощью. Такие варианты помощи со стороны Запада назвал итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, Запад поддержит Украину ровно так же, как на протяжении последних восьми лет.

Материалы по теме:
«Мирному населению ничего не угрожает» Украинские военные отступают, бросая оружие. Что сейчас происходит в Донбассе?
«Мирному населению ничего не угрожает»Украинские военные отступают, бросая оружие. Что сейчас происходит в Донбассе?
00:00
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
00:00

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. Глава евродипломатии указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся. Он также сообщил, что Евросоюз окажет немедленную помощь Киеву на фоне военной операции России в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о сроках военной операции по демилитаризации Украины
В ЛНР сообщили о переходе двух военнослужащих ВСУ на сторону Луганска
Врач назвал признаки бессимптомного течения COVID-19
Кремль ответил на вопрос о целях операции по защите Донбасса
Начальник российской колонии предстанет перед судом за превышение полномочий
Кремль опроверг данные об «оккупации» Украины
Кремль прокомментировал возможность смены режима на Украине
Стало известно о подготовке Зеленским всеобщей мобилизации
В Кремле оценили возможность закрыть Россию «железным занавесом»
Украина сохранит консульские отношения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.