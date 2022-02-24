В ЕС пообещали оказать Киеву помощь из-за военной операции России в Донбассе

Европейский союз (ЕС) окажет немедленную помощь Киеву на фоне военной операции России в Донбассе. Об этом заявил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза Жозеп Боррель. Публикация доступна на сайте Европейской службы внешних связей.

«Мы, Европейский союз, остаемся самой сильной группой государств в мире. Мы также будем активно поддерживать операции по эвакуации, в том числе нашего собственного персонала в зонах, пострадавших от этого российского нападения», — пообещал глава евродипломатии.

Ранее Боррель назвал ситуацию на Украине самым мрачным часом Европы со времен Второй мировой войны. Он подчеркнул, что спецоперация, начатая Россией — «это не только грубейшее нарушение международного права, но и нарушение основных принципов человеческого сосуществования».

Глава евродипломатии заявил, что Евросоюз введет жесточайшие санкции против России. Боррель указал, что это будет самый строгий пакет санкций из когда-либо применявшихся.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.