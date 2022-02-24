Кремль опроверг данные об «оккупации» Украины

Слово «оккупация» в отношении военной операции по демилитаризации Украины неприменимо. Данные об этом опроверг представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства напомнил о двух задачах специальной операции России по защите самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые сформулировал Путин, — демилитаризация и денацификация.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оккупация Украины не входит в планы Москвы.

24 февраля глава государства объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», —подчеркнул он.

