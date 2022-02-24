Путин заявил об отсутствии планов оккупации Украины

Оккупация Украины не входит в планы Москвы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его обращение транслировалось в прямом эфире телеканала «Россия-24».

Ранее российский лидер объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил он.

21 февраля Путин подписал указы о признании ДНР и ЛНР, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи с республиками. После этого ряд западных стран пошли на введение новых пакетов санкций против Москвы и раскритиковали ее за принятое решение.