Глава ЛНР успокоил жителей подконтрольной Украине территории

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник успокоил жителей территории Донбасса, подконтрольной Украине. Его слова передает ТАСС.

Пасечник заверил, что армия ЛНР не тронет мирных жителей. «В первую очередь должны вести разъяснительную работу. После той пропаганды, что велась на тех территориях, мы будем говорить с людьми, доносить правду. Будем встречаться и разговаривать, разъяснять», — передает его слова «Интерфакс».

Ранее президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации, в котором объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью происходящего, по его словам, является защита людей, подвергающихся издевательствам и геноциду.