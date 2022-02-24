Макрон прокомментировал военную операцию России в Донбассе

Военная операция России в Донбассе является покушением на стабильность и мир в Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Его цитирует ТАСС.

Макрон назвал действия Москвы нарушением устава ООН и отметил, что эта военная операция будет иметь геополитические последствия для всего континента. Кроме того, глава государства анонсировал масштабные санкции против России: они затронут оборонный, экономический и энергетический сектора. «Санкции в отношении России будут соразмерны той агрессии, за которую она несет ответственность», — сказал он.

Комментируя военную операцию, Макрон также пообещал принять необходимые меры для защиты суверенитета и безопасности европейских союзников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержал действия Украины по защите своей территориальной целостности и призвал Россию решить все противоречия путем диалога в рамках Минских соглашений. Он добавил, что Анкара готова приложить необходимые усилия для обеспечения безопасности турецких граждан, крымских татар и всех, кто живет на Украине.

Ранее в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите республик Донбасса.

