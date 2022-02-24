«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Сыграны еще два матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Английский «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с мадридским «Атлетико» со счетом 1:1. На седьмой минуте полузащитник испанцев Жоау Феликс отличился голом. На 80-й минуте счет сравнял хавбек Энтони Эланга.

Встреча между португальской «Бенфикой» и голландским «Аяксом», прошедшая в Лиссабоне, завершилась вничью о счетом 2:2. Голами отличились полузащитник голландцев Душан Тадич и дважды нападающий Себастьян Аллер (один из голов был забит в свои ворота), а также форвард «Бенфики» Роман Яремчук.

Ответные матчи между командами пройдут 15 марта. Они начнутся в 23:00 по московскому времени.