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Видео обстрела жилых домов в Мариуполе оказалось недостоверным

Видео с обстрелом домов в украинском Мариуполе военной авиацией оказалось фейком

В сети получило распространение видео, на котором видно, как военная авиация пролетает над жилыми домами, оставляя за собой в воздухе светящиеся следы. Ролик появился в нескольких Telegram-каналах и сопровождался подписью о том, что на видео — обстрел российской авиацией домов в украинском Мариуполе. Однако при проверке оказалось, что на видео запечатлены тепловые ловушки.

Информация об атаке на жилые дома в Мариуполе с воздуха распространилась в Telegram-каналах «Реальная война» (около 450 тысяч подписчиков) и «Беларусь головного мозга» (165 тысяч подписчиков). Кроме того, фейк под названием «Обстрел Мариуполя» появился во «ВКонтакте». Позже канал «Беларусь головного мозга» изменил подпись к ролику, затем публикация исчезла из аккаунта.

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