В Совфеде осудили выступающих против операции по защите ДНР и ЛНР россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко осудила россиян, которые выступают против операции по демилитаризации Украины. Ее слова в четверг, 24 февраля, приводит РИА Новости.

Выступающие против операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) граждане думают о своих сиюминутных трудностях и проблемах, а не о безопасности России и мирной жизни в стране, считает политик. Это относится, в частности, к деятелям культуры.

«Конечно, можно не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По его словам, она стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей ДНР и ЛНР.