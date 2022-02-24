Военный эксперт спрогнозировал объемы помощи Украине со стороны НАТО

Помощь Запада была нацелена лишь на конфронтацию Киева с Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), вряд ли Украина получит больше помощи от НАТО после начала российской операции в Донбассе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

«НАТО, как вы видите, самоустранилось, они дали [Украине] некое количество оружия, которое, может быть, было годно для того, чтобы штурмовать ДНР и ЛНР, на что у них был основной расчет. А для полномасштабной войны с Россией они только на словах были готовы. Но даже после этой потери малого вряд ли они [Украина] получат большее», — спрогнозировал эксперт вероятные объемы помощи Киеву со стороны Запада.

Военный обозреватель считает, что Запад рассчитывал оказать более серьезную военно-техническую помощь Украине только после того, как украинские военные нейтрализовали бы республики Донбасса, но без возможности принятия Киева в качестве полноценного члена НАТО.

«Никто не хочет воевать с Россией. Все понимают, чем это закончится. Москва сейчас демонстрирует, что такое "красные линии" и что бывает, когда их пересекают», — ответил Леонков на вопрос о присоединении Украины к западному альянсу.

Ранее Леонков заявил, что главными задачами операции войск России в Донбассе являются разрушение военной инфраструктуры Украины и освобождение территорий ДНР и ЛНР, а также назвал возможные сроки проведения российской военной операции.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.