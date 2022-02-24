Военный эксперт назвал возможные сроки операции России в Донбассе

Разрушение военной инфраструктуры Украины и освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются главными задачами операции войск России в Донбассе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

«Стоят как минимум две задачи. Это демилитаризации Украины, то есть разрушение ее военной инфраструктуры, с помощью которой она восемь лет терзала Донбасс, и непосредственно наземная операция в ДНР и ЛНР с выходом на их административные границы, то есть блокирование тех воинских частей армии Украины, которые не хотят сдаваться и готовы оказать сопротивление», — рассказал эксперт.

Военный обозреватель также назвал сроки российской военной операции. Он считает, что она должна завершиться ко 2 марта. При условии досрочного выполнения поставленных задач это может произойти раньше, отметил Леонков.

24 февраля стало известно, что президент США Джо Байден созвал заседание Совета национальной безопасности для обсуждения событий на Украине. Это произошло после начала Россией военной спецоперации в Донбассе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

