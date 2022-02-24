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Военный эксперт назвал возможные сроки операции России в Донбассе

Военный эксперт Леонков назвал демилитаризацию Украины главной задачей операции в Донбассе

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

Разрушение военной инфраструктуры Украины и освобождение территорий Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) являются главными задачами операции войск России в Донбассе, заявил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с «Лентой.ру».

«Стоят как минимум две задачи. Это демилитаризации Украины, то есть разрушение ее военной инфраструктуры, с помощью которой она восемь лет терзала Донбасс, и непосредственно наземная операция в ДНР и ЛНР с выходом на их административные границы, то есть блокирование тех воинских частей армии Украины, которые не хотят сдаваться и готовы оказать сопротивление», — рассказал эксперт.

Военный обозреватель также назвал сроки российской военной операции. Он считает, что она должна завершиться ко 2 марта. При условии досрочного выполнения поставленных задач это может произойти раньше, отметил Леонков.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Российский лидер также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.

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Валентина ШварцманДмитрий Сотак
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