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Россия обвинила Украину в провокациях против ДНР и ЛНР

Постпред России при ООН заявил, что призыв прекратить провокации в Донбассе не услышали

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украина так и не услышала призыв России прекратить провокации против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом завил постоянный председатель России при ООН Василий Небензя во время экстренного заседания Совбеза ООН.

Он обвинил власти Украины в том, что те продолжили атаковать территорию республик, несмотря на сигналы Москвы. По мнению постпреда, еще на прошлой неделе существовал шанс избежать конфликта: для этого Киеву нужно было наладить прямой диалог с Донецком и Луганском.

«С сожалением констатирую по итогам дня, что наши сигналы Киеву о необходимости прекращения провокаций против Луганской и Донецкой народных республик не были услышаны. Похоже, что у наших украинских коллег, которых в последнее время активно вооружают и подзуживают ряд государств, не исчезало заблуждение о том, что с благословения западных кураторов они могут добиться военного решения проблемы Донбасса», — подчеркнул Небензя.

Виктория Кондратьева
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