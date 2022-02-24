Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны заявило об отсутствии сопротивления со стороны погранвойск Украины

Минобороны России заявило об отсутствии сопротивления со стороны пограничников Украины

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Военнослужащие пограничных войск Украины не оказывают сопротивления российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В Генштабе Украины сообщили о массированных ударах по военным объектам и аэропортам страны. Обстрелу подверглись авиагавани в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске и Чернобаевке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военную операцию российских войск на Украине, назвав ее нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в четверг, 24 февраля. В своем обращении к гражданам он заявил, что целью операции является защита Донбасса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В Минобороны России заявили о подавлении противовоздушной обороны ВСУ
Посольство Китая на Украине посоветовало гражданам прикрепить флаг КНР на машины
Лукашенко проведет совещание с военными
В Москве проверят информацию о минировании всех судов
Эрдоган созвал Совет безопасности Турции в связи с ситуацией на Украине
Мосбиржа анонсировала открытие торгов
России предрекли всплеск спроса на жилье из-за признания ДНР и ЛНР
Еще два аэропорта на юге России массово отменили рейсы
Из аэропорта Шереметьево отменены все рейсы в южном направлении
Сбербанк заявил о штатной работе своих сервисов
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.