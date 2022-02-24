Минобороны заявило об отсутствии сопротивления со стороны погранвойск Украины

Военнослужащие пограничных войск Украины не оказывают сопротивления российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.

В Генштабе Украины сообщили о массированных ударах по военным объектам и аэропортам страны. Обстрелу подверглись авиагавани в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске и Чернобаевке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военную операцию российских войск на Украине, назвав ее нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.

Президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в четверг, 24 февраля. В своем обращении к гражданам он заявил, что целью операции является защита Донбасса.