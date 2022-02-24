Минобороны заявило об отсутствии сопротивления со стороны погранвойск Украины
Минобороны России заявило об отсутствии сопротивления со стороны пограничников Украины
Военнослужащие пограничных войск Украины не оказывают сопротивления российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны России.
В Генштабе Украины сообщили о массированных ударах по военным объектам и аэропортам страны. Обстрелу подверглись авиагавани в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске и Чернобаевке.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил военную операцию российских войск на Украине, назвав ее нарушением международного права и угрозой евроатлантической безопасности.
Президент России Владимир Путин объявил о проведении военной операции на Украине в четверг, 24 февраля. В своем обращении к гражданам он заявил, что целью операции является защита Донбасса.