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В России госпитализировали 8632 пациента с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 8632 пациента с коронавирусом за минувшие сутки

Фото: Globallookpress.com

За минувшие сутки в России госпитализировали 8632 пациента, заболевшего COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции в четверг, 24 февраля.

Днем ранее в стране число госпитализаций составило 16 349.

За сутки выписались в связи с выздоровлением 136 433 человека. Это на 23,9 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в России выявили 132 998 новых случаев COVID-19. Согласно данным Роспотребнадзора, в России уже проведено свыше 274,7 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что из-за клинических и эпидемиологических особенностей омикрон-штамма в России можно смягчить некоторые требования и рекомендации по профилактике COVID-19. В частности, изменения противоэпидемических мер готовы внести в правила посещения театров, музеев, общепита и фитнес-центров.

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Анна Щербакова
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