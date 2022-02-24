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В МИД прокомментировали заявления Киева о ядерном оружии

Мария Захарова заявила, что слова властей Украины о ядерном оружии перевернули ситуацию

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию вокруг Украины. Так прокомментировала слова украинских властей официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной — вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти — об обладании ими ядерным оружием», — заявила дипломат. Она призвала Европу подумать о том, к чему это могло бы привести на данный момент.

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Виктория Кондратьева
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