В МИД прокомментировали заявления Киева о ядерном оружии

Заявления Киева о возможности вернуть ядерное оружие в корне перевернули всю ситуацию вокруг Украины. Так прокомментировала слова украинских властей официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Режим киевский договорился до того, что поставил вопрос, в принципе заикнулся об обладании Украиной — вот той, которую сейчас мы видим, с неадекватными людьми у власти — об обладании ими ядерным оружием», — заявила дипломат. Она призвала Европу подумать о том, к чему это могло бы привести на данный момент.