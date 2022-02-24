Путин предрек желание украинских неонацистов пробраться с войной в Крым

Президент России Владимир Путин предрек желание неонацистов пробраться в Крым с войной. Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.

По словам президента, ведущие страны НАТО поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. Они, в свою очередь, «никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией», подчеркнул Путин. «Неонацисты на Украине полезут в Крым с войной, чтобы убивать», — заявил он.

Ранее Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил он.