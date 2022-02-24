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Путин предрек желание украинских неонацистов пробраться с войной в Крым

Президент России Владимир Путин: неонацисты на Украине полезут в Крым с войной
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин предрек желание неонацистов пробраться в Крым с войной. Об этом он заявил в своем обращении к согражданам.

По словам президента, ведущие страны НАТО поддерживают на Украине крайних националистов и неонацистов. Они, в свою очередь, «никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединения с Россией», подчеркнул Путин. «Неонацисты на Украине полезут в Крым с войной, чтобы убивать», — заявил он.

Ранее Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. «Мы готовы к любому развитию событий. Все необходимые решения приняты», — заявил он.

Марина Совина
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