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Экономика

Цена нефти превысила 100 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE превысила 100 долларов за баррель

Фото: Дмитрий Часовитин / Globallookpress.com

Цена нефти европейской марки Brent на лондонской бирже ICE превысила на торгах в четверг, 24 февраля, следует из данных площадки.

На момент публикации стоимость фьючерса с датой исполнения в апреле равнялась 102 долларам за баррель. Рост за последние сутки составил 5,4 процента.

Brent от TradingView

Цена американской нефти WTI на момент публикации равнялась 96,88 доллара за баррель. Рост за последние сутки составил 5,2 процента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецопераци по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ будет незамедлительным.

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Платон Щукин
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