Прибывающим на юг россиянам дали рекомендации в связи с отменой рейсов

Авиавласти не рекомендуют пассажирам рейсов в города юга России прибывать в аэропорты с отменой рейсов в связи с закрытием воздушного пространства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что из-за осложнения обстановки на Украине полеты в ряд аэропортов на российском юге ограничены. Работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа, Симферополя приостановлена, уточнили в Росавиации,

Кроме того, свыше 10 авиарейсов из московского аэропорта Шереметьево на юг России были отменены.

Ранее стало известно об отмене рейсов в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапу и Хургаду. Кроме того, были отменены рейсы из Оренбурга, Ростова, Краснодара и Ульяновска.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Глава государства призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».